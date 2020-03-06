В Орле задержали потенциального наркодилера У розничного сбытчика сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД изъяли более 50 пакетиков с разовыми дозами «синтетики».





Сотрудники полиции получили сообщение о том, что молодой человек на территории Железнодорожного района может осуществлять закладку наркотических средств в тайники. Полицейские прибыли по указанному адресу и задержали гражданина, который поместил в тайники несколько пакетиков с веществом, предположительно наркотическим. При нем также было обнаружено и изъято более пятидесяти аналогичных пакетиков с расфасованным в них средством.



Как выяснили эксперты, злоумышленник хранил более 34 граммов синтетического наркотика. Изъятые разовые дозы в дальнейшем должны были попасть к розничным потребителям.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье -

покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный в крупном размере. Ведется следствие, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.





Орловское Информбюро

6 марта 2020 года



