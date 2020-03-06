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В России продолжается декларационная кампания

До конца апреля орловцам необходимо отчитаться в полученных доходах.


Декларации подлежит целый перечень доходов, полученных в 2019 году. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте ФНС России или в любой налоговой инспекции. Причем если не рассчитаться с государством в установленные сроки, кроме пени грозит еще и штраф не менее 1 тысячи рублей.

Как пояснили в УФНС, подать декларацию 3 НДФЛ необходимо в налоговую инспекцию по месту жительства. Сделать это обязаны граждане, которые, например, продали недвижимость, находившуюся в собственности менее минимального срока владения, выигрывали в лотерею, сдавали квартиру в аренду или, например, получали дорогие подарки не от близких родственников.


Оксана Гранн
6 марта 2020 года
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