«Молодогвардейцы» поздравили орловчанок Сегодня поздравления получили почти 700 жительниц Орла. Молодые люди поздравили представительниц прекрасного пола с Международным женским днём.





Всем женщинам, которые оказались в центре города, активисты дарили цветы. Всего ребята раздали девушкам и женщинам 700 тюльпанов. «Молодогвардейцы» уверены, что радовать прекрасный пол цветами необходимо на протяжении всего года, а в Международный женский день - это просто обязательно.





Антон Киселёв

6 марта 2020 года



