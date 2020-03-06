Орловские пейнтболисты вышли в финал престижного турнира «Pro-Shar cup» Накануне был опубликован рейтинг любительского дивизиона, в котором команда «Квазар-лайт», в составе которой выступают наши спортсмены, заняла второе место.





Сборная приняла участие в трех из пяти этапов турнира. В одном из них команда выиграла. В двух других заняла третье и четвертое места соответственно. Общая сумма очков – 379. Она позволила спортсменам пробиться в финал, который состоится 15 марта в Санкт-Петербурге. Всего в любительском дивизионе турнира «Pro-Shar cup» было заявлено 22 сборные из России, Эстонии, Латвии и Беларуси.





Мария Семак

6 марта 2020 года



