Поправки в Конституцию готовы. Последнее слово - за россиянами Владимир Путин встретился с лидерами думских фракций. Он призвал поддержать поправки в Конституцию. Изменения в основной закон - актуальные и востребованные жизнью, отметил президент страны. 200 поправок предложено принять. Вообще же, главный документ страны - на особом контроле главы государства. У партий - единодушие в этом вопросе. Как прошла встреча в Москве - об этом в нашем сюжете.





Российскую Конституцию принимали в «особых условиях» четверть века назад. Страна изменилась. Поэтому и поправки в основной документ страны - назрели. Об этом за одним столом говорили в Кремле.



Владимир Путин: «Мы все понимаем, насколько значима сегодня поддержка семьи, ее ценности, всесторонняя защита детей, обеспечение доступного образования и здравоохранения и, конечно, достойного уровня жизни людей старшего возраста, пенсионеров. Социальная сфера касается людей абсолютно всех возрастов. Высокие стандарты здесь должны одинаково соблюдаться во всех регионах и муниципалитетах. Этого не так просто добиться, имея в виду уровень развития этих территорий, но к этому, безусловно, нужно стремиться».

Над поправками работали всей страной. Члены рабочей группы, в которую вошли представители всех фракций, выезжали в регионы. Теперь новый уровень - парламентский. Забота - не о дне сегодняшнем, все мысли устремлены в будущее страны.



Владимир Путин: «Принципиально важно, чтобы обновленная Конституция объединяла людей вне зависимости от политических взглядов, от уровня обеспеченности, от региона проживания, от национальности и вероисповедания. Конституция - основной закон, который должен консолидировать всё общество. Думаю, что у нас получится вынести на общероссийское голосование именно такой проект поправок в основной закон».

Россия - социально ориентированное государство. И это должно быть закреплено в основном законе страны. Гарантии от государства, традиционные ценности, охрана госграниц - всё должно найти отражение в Конституции.



Сергей Миронов, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ: «Очень важно, принципиально - поправка об индексации пенсий не реже одного раза в год. Очень надеемся, что при практической реализации этой нормы будущей Конституции мы не забудем про работающих пенсионеров».

Геннадий Зюганов, руководитель фракции КПРФ в Госдуме РФ: «Особое значение образования, науки и культуры. Кстати, исключительно важна, в том числе, и роль русского языка. И особое внимание детям, женщинам. Традиционные ценности для нас будут исключительно важны».

Сергей Неверов, руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ: «Конечно, очень поддерживается вопрос укрепления суверенитета и независимость нашей страны. Люди очень активно как раз эти вопросы поднимают. Конечно, это поддержка семьи, детства, культуры. И очень важна тоже поддержка соотечественников».

Владимир Жириновский, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ: «Главное - полномочия передаются больше представителям органов. Это настолько прогресс. За это боролись веками. Миллионы людей положили головы, чтобы парламенты имели больше власти. И мы сейчас это делаем. Обе палаты. И суды, и судебная власть. То есть все только улучшается. Поэтому я считаю, что граждане с удовольствием придут на избирательные участки 22 апреля».

Новый текст редакции уже готов. 10 марта его вынесут на голосование в Госдуму. Поправки вступят в силу только после одобрения гражданами - если «за» будет не меньше половины населения страны. Авторами этого закона должны быть именно жители страны - в этом убежден президент.





Надежда Невматулина

6 марта 2020 года



