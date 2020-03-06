Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Как изменится основной документ страны? Владимир Путин обсудил поправки в Конституцию с лидерами думских фракций. Но главное решение - за Россиянами. Голосование состоится 22 апреля.



- Сегодня Орел осветили женские улыбки - в ответ на поздравление к 8 марта. Праздничную акцию организовали «молодогвардейцы».



- Под одной обложкой - несколько городов. Новый сборник Дома литераторов объединил молодых поэтов и прозаиков из Орла, Брянска, Курса, Калуги. Какие темы волнуют современных писателей?



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл

6 марта 2020 года



