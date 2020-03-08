Андрей Клычков: «Мы гордимся вашими достижениями, высоко ценим активную гражданскую позицию»

Губернатор Орловской области поздравил орловчанок с праздником.

Уважаемые орловчанки!





Поздравляю вас с Международным женским днем 8 марта!

Являясь олицетворением любви и милосердия, истинными хранительницами домашнего очага, российские женщины играют огромную роль в социально-экономическом развитии страны, решении важнейших общенациональных задач, направленных на сохранение традиционных ценностей, укрепление духовных основ нашего общества, поступательное движение России по пути созидания и прогресса.

В год 75-летия Великой Победы мы с особым восхищением и гордостью вспоминаем о неоценимом вкладе советских женщин в разгром врага, восстановление разрушенного народного хозяйства, послевоенное мирное строительство.

Продолжая славные традиции, сегодня орловские женщины достойно трудятся во всех отраслях социальной сферы, промышленности и сельского хозяйства, добиваются успехов в бизнесе, на руководящей работе. Демонстрируя пример профессионального, ответственного отношения к делу, вы берете на себя основную заботу о воспитании подрастающего поколения, поддержке пожилых людей, укреплении семьи, ведете большую общественную деятельность, способствуя решению многих жизненно важных для орловцев вопросов.

Всё это заслуживает искреннего признания, глубокого уважения и самых теплых слов благодарности.

Мы гордимся вашими достижениями, высоко ценим активную гражданскую позицию и неизменную поддержку.

В этот праздничный день прошу принять мои сердечные пожелания крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия вам и вашим семьям. Уюта, тепла и достатка в ваших домах. Жизненных сил и энергии, реализации всех намеченных планов и прекрасного настроения.

С первым праздником наступившей весны, дорогие женщины!

С уважением,

Губернатор Орловской области

А. Е. Клычков