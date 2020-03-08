воскресенье 8.03.2020 18:05:41 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Андрей Клычков: «Мы гордимся вашими достижениями, высоко ценим активную гражданскую позицию»

Губернатор Орловской области поздравил орловчанок с праздником.


Уважаемые орловчанки!

Поздравляю вас с Международным женским днем 8 марта!
 
Являясь олицетворением любви и милосердия, истинными хранительницами домашнего очага, российские женщины играют огромную роль в социально-экономическом развитии страны, решении важнейших общенациональных задач, направленных на сохранение традиционных ценностей, укрепление духовных основ нашего общества, поступательное движение России по пути созидания и прогресса.  
 
В год 75-летия Великой Победы мы с особым восхищением и гордостью вспоминаем о неоценимом вкладе советских женщин в разгром врага, восстановление разрушенного народного хозяйства, послевоенное мирное строительство.
 
Продолжая славные традиции, сегодня орловские женщины достойно трудятся во всех отраслях социальной сферы, промышленности и сельского хозяйства, добиваются успехов в бизнесе, на руководящей работе. Демонстрируя пример профессионального, ответственного отношения к делу, вы берете на себя основную заботу о воспитании подрастающего поколения, поддержке пожилых людей, укреплении семьи, ведете большую общественную деятельность, способствуя  решению многих жизненно важных для орловцев вопросов.
 
Всё это заслуживает искреннего признания, глубокого уважения и самых теплых слов благодарности.
 
Мы гордимся вашими достижениями, высоко ценим активную гражданскую позицию и неизменную поддержку.
 
В этот праздничный день прошу принять мои сердечные пожелания крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия вам и вашим семьям. Уюта, тепла и достатка в ваших домах. Жизненных сил и энергии, реализации всех намеченных планов и прекрасного настроения.
 
С первым праздником наступившей весны, дорогие женщины!
 
С уважением,
Губернатор Орловской области
А. Е. Клычков



Орловское Информбюро
8 марта 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.