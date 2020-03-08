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Андрей Клычков: «Мы гордимся вашими достижениями, высоко ценим активную гражданскую позицию»Губернатор Орловской области поздравил орловчанок с праздником.
Уважаемые орловчанки!
Поздравляю вас с Международным женским днем 8 марта!
Являясь олицетворением любви и милосердия, истинными хранительницами домашнего очага, российские женщины играют огромную роль в социально-экономическом развитии страны, решении важнейших общенациональных задач, направленных на сохранение традиционных ценностей, укрепление духовных основ нашего общества, поступательное движение России по пути созидания и прогресса.
В год 75-летия Великой Победы мы с особым восхищением и гордостью вспоминаем о неоценимом вкладе советских женщин в разгром врага, восстановление разрушенного народного хозяйства, послевоенное мирное строительство.
Продолжая славные традиции, сегодня орловские женщины достойно трудятся во всех отраслях социальной сферы, промышленности и сельского хозяйства, добиваются успехов в бизнесе, на руководящей работе. Демонстрируя пример профессионального, ответственного отношения к делу, вы берете на себя основную заботу о воспитании подрастающего поколения, поддержке пожилых людей, укреплении семьи, ведете большую общественную деятельность, способствуя решению многих жизненно важных для орловцев вопросов.
Всё это заслуживает искреннего признания, глубокого уважения и самых теплых слов благодарности.
Мы гордимся вашими достижениями, высоко ценим активную гражданскую позицию и неизменную поддержку.
В этот праздничный день прошу принять мои сердечные пожелания крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия вам и вашим семьям. Уюта, тепла и достатка в ваших домах. Жизненных сил и энергии, реализации всех намеченных планов и прекрасного настроения.
С первым праздником наступившей весны, дорогие женщины!
С уважением,
Губернатор Орловской области
А. Е. Клычков
Орловское Информбюро
8 марта 2020 года