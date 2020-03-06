Цветы и «красивый» номер – в честь 8 марта В Орле сотрудники Госавтоинспекции поздравили женщин-водителей с наступающим праздником. На этот раз в арсенале у сотрудников ГИБДД были цветы и открытки за подписью главного инспектора области.





Инспекторы ДПС с цветами на улицах в начале марта - для орловцев картина уже привычная. Но в этом году в предпраздничные хлопоты активно включились регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД. Тех из начинающих автомобилисток, у кого получение водительского удостоверения совпало с женским праздником, на этот раз ждал приятный сюрприз.



Поздравительный комплект сегодня прилагался также к документам на машину и госномерам. Всех дам, у кого запись на регистрацию совпала с предпраздничным днем, в конце процедуры ожидало поздравление. А кое-кому из автомобилисток в этот день повезло особенно: кроме цветов, улыбок и поздравлений без всяких дополнительных хлопот достались «красивые» номера.



В ГИБДД уверены: хорошее настроение орловских автоледи непременно отразится на их манере управления, а также на отношении к другим участникам движения и соблюдении ПДД.





Иван Суверин

6 марта 2020 года



