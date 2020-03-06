Наталья Акулова: «Женщина - сильный пол» Подполковник внутренней службы, начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области Наталья Акулова 14 лет посвятила работе в министерстве чрезвычайных ситуаций.





В телеэфире местных СМИ она появляется довольно часто, ее голос звучит и в торговых центрах и в радиоэфире. Именно от нее чаще всего орловские зрители узнают информацию о происшествиях и о том, как не стать жертвой чрезвычайных ситуаций.



14 лет назад Наталья Акулова ушла работать в ведомство из управления культуры Орловской области. И хотя сферы кардинально противоположные, применения своим талантам и способностям нашла и в структуре, где главное - дисциплина и железная выдержка. Хотя тушить пожары и вытаскивать людей из-под завалов не ее задача, как признается начальник пресс-службы, работа в министерстве чрезвычайных ситуаций выдвигает довольные жесткие требования, одно из которых оперативно и правдиво преподнести информацию и ЧС.



Начальник пресс-службы Наталья Акулова ведет активную работу по освещению деятельности Главного управления МЧС по Орловской области, большое внимание уделяет воспитанию подрастающего поколения. Коллеги говорят о ней как о позитивном человеке, который создает дружественную атмосферу в коллективе.



Есть у подполковника и награды. В том числе медаль за пропаганду спасательного дела. Правда, парадную форму надевает лишь по особым случаям. А работа в ведомстве, открыла для нее еще одну аксиому: женщина - сильный пол.



Наталья Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области: «Мы стараемся помогать деткам с серьезными заболеваниями. Когда познакомилась с мамами этих детей - яркими, оптимистичными, ни слова, что им тяжело, я в этот момент поняла, что женщины - сильный пол. Этот бесконечный позитив, я считаю, и есть проявление настоящей силы».

К счастью, чаще всего по работе общаться приходиться с детьми и молодежью. Для них она придумывает и проводит конкурсы и игры, главная цель которых - профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций и инструкции к действию, если беда случится. Ну, а если несчастье уже произошло, по тревожному сигналу Наталья Акулова вместе с дежурной бригадой всегда готова придти на помощь.





Татьяна Тимохина

6 марта 2020 года



