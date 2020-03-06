О льготах по уплате налогов нужно заявить заранее Об этом напоминают орловцам сотрудники налоговой службы.





Информация о льготах опубликована на официальном сайте ведомства. Стоит обратить внимание, что кроме федеральных льгот существуют еще и региональные.



Если право на льготу по транспортному, земельному налогам и налогам на имущество возникло в 2019 году, то гражданин может обратиться в любую налоговую инспекцию с заявлением по установленной форме. Подать заявление можно через личный кабинет налогоплательщика, по почте, лично через любую налоговую инспекцию или МФЦ.



Благодаря изменениям в законодательстве сегодня большинство налогоплательщиков уже могут не беспокоиться о заявлении на предоставление льгот. Для пенсионеров, предпенсионеров, инвалидов, многодетных семей и ряда других категорий граждан действует беззаявительный порядок. Все сведения о таких льготниках автоматически поступают в ведомства в рамках информационного обмена.





Оксана Гранн

6 марта 2020 года



