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О льготах по уплате налогов нужно заявить заранее

Об этом напоминают орловцам сотрудники налоговой службы.


Информация о льготах опубликована на официальном сайте ведомства. Стоит обратить внимание, что кроме федеральных льгот существуют еще и региональные.

Если право на льготу по транспортному, земельному налогам и налогам на имущество возникло в 2019 году, то гражданин может обратиться в любую налоговую инспекцию с заявлением по установленной форме. Подать заявление можно через личный кабинет налогоплательщика, по почте, лично через любую налоговую инспекцию или МФЦ.

Благодаря изменениям в законодательстве сегодня большинство налогоплательщиков уже могут не беспокоиться о заявлении на предоставление льгот. Для пенсионеров, предпенсионеров, инвалидов, многодетных семей и ряда других категорий граждан действует беззаявительный порядок. Все сведения о таких льготниках автоматически поступают в ведомства в рамках информационного обмена.


Оксана Гранн
6 марта 2020 года
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