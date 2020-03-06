В Орле в переулке Маслозаводском восстановили освещение Минувшим вечером, 5 марта, там завершились работы по восстановлению уличного освещения.





Как поясняет пресс-служба городской администрации, в конце 2019 года на этом участке произошла авария, в результате которой оказались повреждены столбы электропередач. Они питали 19 уличных фонарей. На некоторое время участок дороги погрузился в темноту. Восстановили освещение по поручению главы администрации города Александра Муромского. На сегодняшний день все 19 фонарей работают.





Орловское Информбюро

6 марта 2020 года



