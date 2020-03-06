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Букеты проверены - трипса нет

Специалисты областного управления Россельхознадзора провели предпраздничный цветочный рейд.


Больше 100 тысяч цветов с начала этого года уже проверили специалисты Россельхознадзора в нашем регионе. Львиная доля работы пришлась именно на эти предпраздничные дни. Главная задача - охрана и защита Орловщины от проникновения карантинных вредителей. Их поиску и был посвящён этот рейд.
 
Опаснейшим вредителем, которого можно приобрести вместе с букетом, является калифорнийский цветочный трипс. Он не только уничтожает растения, но и активно переносит вирусы. Если букет с сюрпризом попадет домой, то за считанные часы заразятся все растения в помещении. Флористы со стажем трипса знают в лицо, как и других опасных для цветов насекомых.
 
Юрий Семечев, замначальника отдела Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям: «Предприниматели понимают, что сотрудники Россельхознадзора осуществляют контроль и стремятся не допустить ввоз продукции с карантинными объектами. В обратном случае наступает административная ответственность, и цветочная продукция будет утилизирована».
 
Выявить можно только уже взрослого вредителя. Осложняет задачу и то, что насекомое прячется в бутонах и листьях. При этом у него иммунитет к химическим веществам. Единственный способ избавиться от трипса - сжечь зараженное растение. Однако орловцам, как заверяют специалисты, бояться нечего, ни в одном из проверенных цветочных магазинов опасное насекомое обнаружено не было.



Антон Киселёв
6 марта 2020 года
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