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Доктор - по фамилии и по призванию

Ее судьбу определила фамилия. Наталья Доктор делает первые шаги на своем трудовом пути, но уверена, что достигнет много.


Врача-офтальмолога Наталью Витальевну Доктор фамилией наградили родители. Чему она очень рада и менять ее не собирается. Признается, что даже дразнилки в детстве были симпатичные – «медсестра», «докторишка». И в студенчестве, и при приеме на работу фамилия в первые минуты занкомства вызывала удивление.
 
В семье Докторов – Наталья пока единственный врач, но искренне считает, что эта фамилия сформировала ее судьбу. Признается: о ее значении задумалась еще в детском саду. 
 
Наталия Доктор, врач-офтальмолог поликлиники № 3 г. Орла: «Хотелось помогать людям. И вообще не видела себя ни в какой другой профессии. В школе я больше увлекалась биологией и химией - такими специализациями, которые больше касаются медицины».
 
Пациенты тоже сначала улыбались, видя на двери кабинета табличку с фамилией, но со временем привыкли.
 
В орловской поликлинике № 3 Наталья Доктор работает уже полтора года и профессию, как и фамилию, менять не собирается. Хочет доказать, что Доктор с большой буквы она не только по паспорту, но и по призванию.



Елена Литинская
6 марта 2020 года
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