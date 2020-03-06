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В Орловской области заблокирован доступ к четырем интернет-сайтам

Блокировки сайтов с запрещенной информацией добилась прокуратура Свердловского района Орловской области.


В ходе мониторинга сети «Интернет» прокуратурой района выявлено  четыре сайта, на которых была  размещена информация о возможности покупки дипломов об образовании, что противоречит положениям Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».
 
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять сведения, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность.
 
Статьей 327 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за подделку официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а также изготовление в тех же целях или сбыт поддельных штампов, печатей, бланков. К таким документам относятся и дипломы об образовании.
 
В связи с этим прокуратура района направила в суд 4 административных исковых заявления о блокировке интернет-страниц с указанной информацией.
 
Суд  полностью удовлетворил требования прокуратуры.
 
В настоящее время доступ к интернет-ресурсам заблокирован.



Орловское Информбюро
6 марта 2020 года
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