11 марта в опорном вузе пройдет отборочный этап фестиваля «Студенческая весна» Ребята посоревнуются в вокальном и инструментальном направлениях.





Также в рамках фестиваля отберут лучших в танцах, театральном искусстве, оригинальном жанре, а еще в моде, журналистике и видеотворчестве. Победители отборочного этапа примут участие в областном фестивале и получат возможность выступить на Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна – весна Победы». Он пройдет в Ростове-на-Дону в мае.





Надежда Невматулина

7 марта 2020 года



