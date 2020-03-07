«Пришвинка» приглашает на встречу с писательницей Наталией Волковой

В Орле стартует неделя детской и юношеской книги.

Встреча с маленькими орловцами (6+) состоится 12 марта в 10 часов в читальном зале библиотеки. В 12 часов для беседы с писателем приглашают подростков (12+).

Наталия Волкова - автор книг для детей «Дреби-Дон», «Первоклассные стихи», «Картина в папиной мастерской» и многих других.

