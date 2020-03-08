С праздником!

Сегодня в России отмечают Международный женский день.

Любимый многими весенний праздник имеет политические корни – он возник как день борьбы за права женщин. Именно 8 марта 1857 года в Нью-Йорке собрались на манифестацию работницы швейных и обувных фабрик. Они требовали 10-часовой рабочий день, светлые и сухие рабочие помещения, равную с мужчинами заработную плату.

Позже, в 1910 году на Международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене Клара Цеткин выступила с предложением о праздновании дня работающих женщин 8 марта, в честь этого первого массового митинга женщин за свои права.

В России женский день впервые отмечали в 1913 году в Петербурге.

Женский день 8 марта с первых лет Советской власти стал государственным праздником. Официально в те годы его называли «День работницы», тем самым подчеркивая его социальный признак.

Но постепенно женский праздник терял свою политическую окраску. Вскоре он стал праздником мам и жен. Праздник настолько прижился, что никакой политический строй не в силах его отменить. В этот день звучат добрые слова в адрес всех женщин. Мужчины с радостью дарят цветы и поздравляют своих любимых. В преддверии праздника представительниц прекрасного пола поздравляют в коллективах, а собственно 8 марта принято собираться дома в кругу семьи.

В этом году Международный женский день выпадает на воскресенье, поэтому выходной день переносится на понедельник 9 марта. Соответственно, рабочая неделя станет четырехдневной с 10 по 13 марта. Следующие длинные выходные ожидают нас в мае.