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Леонид Музалевский: «Вы делаете нашу жизнь светлее и радостнее»Председатель Орловского облсовета поздравил жительниц региона с Международным женским днем.
Дорогие женщины!
От имени депутатов Орловского областного Совета и себя лично сердечно поздравляю вас с чудесным праздником – Днём 8 Марта!
Этот весенний день традиционно наполнен особой теплотой, добрыми словами и искренними пожеланиями счастья в адрес наших мам и бабушек, жён, сестёр и дочерей, товарищей и коллег по работе – близких нашему сердцу женщин.
Ежедневно теплом своих сердец вы делаете нашу жизнь светлее и радостнее, согреваете семейный очаг, дарите своим родным заботу и поддержку, воспитываете детей. Вместе с тем вы с успехом реализовываете себя в профессиональной деятельности, занимаетесь благотворительностью и социальной работой. Ваши успехи являются достойным примером и требуют от нас, мужчин, ещё более высокой самоотдачи в делах.
Слова особой благодарности хотелось бы сказать женщинам старшего поколения – ветеранам войны и труда – за великое мужество и трудолюбие, бескорыстное служение людям, душевную щедрость.
Милые дамы! Искренне желаю вам крепкого здоровья, вдохновения и благополучия! И пусть новая весна принесёт в вашу жизнь яркие краски, гармонию, любовь и радость!
Председатель Орловского областного
Совета народных депутатов
Леонид Музалевский
Орловское Информбюро
8 марта 2020 года