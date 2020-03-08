Леонид Музалевский: «Вы делаете нашу жизнь светлее и радостнее»

Председатель Орловского облсовета поздравил жительниц региона с Международным женским днем.

Дорогие женщины!



От имени депутатов Орловского областного Совета и себя лично сердечно поздравляю вас с чудесным праздником – Днём 8 Марта!



Этот весенний день традиционно наполнен особой теплотой, добрыми словами и искренними пожеланиями счастья в адрес наших мам и бабушек, жён, сестёр и дочерей, товарищей и коллег по работе – близких нашему сердцу женщин.



Ежедневно теплом своих сердец вы делаете нашу жизнь светлее и радостнее, согреваете семейный очаг, дарите своим родным заботу и поддержку, воспитываете детей. Вместе с тем вы с успехом реализовываете себя в профессиональной деятельности, занимаетесь благотворительностью и социальной работой. Ваши успехи являются достойным примером и требуют от нас, мужчин, ещё более высокой самоотдачи в делах.

Слова особой благодарности хотелось бы сказать женщинам старшего поколения – ветеранам войны и труда – за великое мужество и трудолюбие, бескорыстное служение людям, душевную щедрость.



Милые дамы! Искренне желаю вам крепкого здоровья, вдохновения и благополучия! И пусть новая весна принесёт в вашу жизнь яркие краски, гармонию, любовь и радость!



Председатель Орловского областного

Совета народных депутатов

Леонид Музалевский