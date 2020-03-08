В Орле впервые пройдет конкурс красоты и национальных традиций Мисс «Ассамблея народов России» Конкурс пройдет 15 марта в 17:00 в орловском культурно-досуговом центре «Металлург».





В конкурсе принимают участие представительницы разных стран, проживающие в нашем регионе. Это не просто конкурс красоты в привычном понимании, это знакомство с многогранностью национальных традиций народов мира, сообщает информационный портал Орловской области.







Орловское Информбюро

8 марта 2020 года



