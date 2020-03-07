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«Единая Россия» и «Молодая гвардия» поздравили орловчанок с праздником

Сегодня в Орле на Александровском мосту региональное отделение «Единой России» совместно с активистами «Молодой гвардии» провели праздничную акцию, в ходе которой поздравляли жительниц Орла с наступающим праздником, дарили цветы и открытки.


В акции также приняли участие секретарь регионального отделения партии, председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский и депутат городского Совета Эдуард Трояновский.
 
«Этот весенний день традиционно наполнен особой теплотой, добрыми словами и искренними пожеланиями счастья в адрес наших женщин. С праздником весны, очарования и красоты! Пусть каждый день будет наполнен улыбками, любовью, заботой и радостью!», – обратился к орловчанкам Леонид Музалевский.
 
 
 



Орловское Информбюро
7 марта 2020 года
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