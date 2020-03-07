«Единая Россия» и «Молодая гвардия» поздравили орловчанок с праздником

Сегодня в Орле на Александровском мосту региональное отделение «Единой России» совместно с активистами «Молодой гвардии» провели праздничную акцию, в ходе которой поздравляли жительниц Орла с наступающим праздником, дарили цветы и открытки.

В акции также приняли участие секретарь регионального отделения партии, председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский и депутат городского Совета Эдуард Трояновский.

