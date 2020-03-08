Руководители города Орла поздравляют с Международным женским днём

Очаровательные женщины!

Примите самые добрые поздравления с весенним праздником красоты и любви — днем 8 Марта!

Для многих настоящая весна начинается не по календарю, а именно в этот день. Ваш праздник — время пробуждения природы, радости и надежд!

Женщина — хранительница семейного очага. Она дарит драгоценный уют и домашнее тепло. Вам открыты вершины карьеры, вы добиваетесь профессионального успеха. Но самое главное — вы умеете делать мир светлым и радостным, даря свою доброту и любовь!

Желаем вам, чтобы ваши глаза всегда сияли от радости, на работе и в жизни вас ждали только удачи, а дома — любовь и внимание близких. Пусть сбудутся все ваши мечты, пусть в вашей душе всегда будет весна! Улыбок, цветов, благополучия!

Мэр города Орла Василий Новиков

Глава администрации города Орла Александр Муромский



