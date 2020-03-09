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В Орле выберут лучшего работника муниципального учреждения культуры
Показателями результативности и эффективности конкурсанта станут достижения его воспитанников, творческая активность, личные победы, наличие авторских проектов, выступления на семинарах, конференциях и форумах, а также участие в профессиональных конкурсах.
Победители и призеры получат свои награды в администрации Орла 25 марта
на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Всероссийского Дня работников культуры, сообщает
сайт городской администрации.
Орловское Информбюро
9 марта 2020 года