Школьная пора Сегодня школьники пишут проверочные работы по истории. 13 марта их ждет испытание по химии. С 16 по 20 марта испытания пройдут по физике и биологии.





В региональном центре оценки качества образования отметили, что в этом году предусмотрена проверка и перепроверка работ участников ВПР не только на школьном, но и на муниципальном и региональном уровнях.





Надежда Невматулина

10 марта 2020 года



