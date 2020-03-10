На этой неделе должны определиться подрядчики на ремонт дворов в Орле В этом году обновят 65 дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды».





Власти Орла заверили, что до 1 апреля будут заключены все контракты, а сами работы будут закончены до сентября. Причём оплата выполненных работ будет производиться только после положительного заключения независимой лаборатории. На подрядчика также налагаются гарантийные обязательства сроком на четыре года.





Надежда Невматулина

10 марта 2020 года



