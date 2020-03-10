Мобильная приемная полиции продолжает работу в разных районах Орла Ближайшие выезды намечены на 12 и 13 марта. Сотрудники полиции принимают обращения и отвечают на вопросы граждан.





12 марта участковые уполномоченные будут работать по адресу: ул. Льва Толстого, 6 .



13 числа - в микрорайоне «Наугорский».



Время консультаций - с 16:00 до 19:00.





Надежда Невматулина

10 марта 2020 года



