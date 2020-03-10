В Орле в седьмой раз зажжется «Волшебный фонарик» Сегодня – последний день подачи заявок на участие в ежегодном городском фестивале для детей и юношества.





В рамках фестиваля проводятся три конкурса: на лучший детский рисунок, на лучшее детское сочинение о спектакле и конкурс на лучшую театральную постановку.



Заявки на участие в конкурсе принимаются в театре «Русский стиль» по адресу: г. Орёл, ул. Тургенева, д. 18 .





Надежда Невматулина

10 марта 2020 года



