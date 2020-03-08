Орловские полицейские поздравили женщин с 8 Марта

Сотрудники полиции адресовали добрые пожелания прекрасным дамам и напомнили о соблюдении дорожной безопасности.

Сотрудники Отдела ГИБДД ОМВД России по Залегощенскому району провели акцию «Цветы для автоледи». Инспекторы останавливали автомобили, которыми управляли женщины. Помимо привычной проверки документов полицейские поздравляли автоледи с главным женским праздником. Не остались без внимания и поздравлений женщины-пешеходы.

В Свердловском районе области инспекторы ОГИБДД также информировали жительниц района о правилах безопасности на проезжей части, предостерегли от ошибок, которые могут совершать участники дорожного движения, напомнили о требованиях ПДД и проконсультировали по интересующим вопросам.

Поздравили женщин за рулём и в Троснянском районе. Здесь госавтоинспекторы дарили местным жительницам яркие воздушные шары.

Подобные праздничные сюрпризы госавтоинспекторы подготовили для прекрасных дам в большинстве районов Орловщины и областном центре.











Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области