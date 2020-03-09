Сегодня Волонтеры Победы поздравили женщин-ветеранов Великой Отечественной войны и жительниц блокадного Ленинграда В Международный женский день в Орле прошла акция #ВамЛюбимые.





Ветераны рассказали волонтерам о жизни во время войны, о своих чувствах и переживаниях, и о том, как живут сейчас.

Историю своей военной юности Анастасия Федоровна Чуйкова записала в мемуарах. Когда началась война, ей было всего 15 лет. Семья жила в поселке Тим, расположенном в 80 километрах от Курска. В 1942 году район оккупировали немцы, и комсомольцы решили создать молодежный отряд для помощи партизанам. Собирали для них вещи и продукты.

Анастасия Чуйкова, ветеран Великой Отечественной войны: «Основная задача была информировать население, потому что немцы выпускали свои газеты, в которых писали, что немцы уже за Волгой, что Москва уже скоро будет взята. А наша задача была информировать население, чтобы они этому не верили, чтобы люди верили в победу».

О начале оккупации города Орла рассказала Вера Дмитриевна Ежова: «Очень трудно, жутко, невозможно страшно было, когда бомбили Орел в первый день. Школу разбомбили, все кругом разбомбили...» В таких историях целая жизнь, которая трогает до глубины души и способна растрогать любого.

Активисты ценят каждую минуту, проведенную рядом с участником Великой Отечественной войны, и желают ветеранам здоровья и долгих лет жизни!

«Я считаю, что такие визиты к ветеранам очень важны. Потому что ничто не греет душу так, как осознание того, что о тебе помнят. Когда мы пришли к Анастасии Фёдоровне, она приняла нас с радушием и теплом. Она очень добрый и положительный человек. Её история жизни трогает за душу и остаться равнодушным к ней невозможно. Я горжусь такими людьми», ― поделился впечатлениями волонтер Даниил Афанасьев.





Орловское Информбюро

8 марта 2020 года



