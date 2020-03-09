Сегодня в аварии на Карачевском шоссе пострадал водитель Сообщение о ДТП поступило в орловскую службу спасения 9 марта около полудня.





Как сообщил наш корреспондент, на Карачевском шоссе в районе развлекательного комплекса произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ-2114 и автофургона «Мерседес».



В результате ДТП серьёзно пострадал водитель легкового автомобиля. На месте происшествия работала техногенная группа поисково-спасательной службы и пожарные ПСЧ-1.





Иван Суверин

9 марта 2020 года



