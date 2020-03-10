В минувшие выходные 18 водителей ездили по Орлу нетрезвыми С 6 по 9 марта сотрудники ГИБДД проводили ежедневные рейдовые мероприятия по выявлению нетрезвых водителей.





Выявлено 18 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, 4 из них - повторно. Двое отказались от прохождения освидетельствования. ГИБДД напоминает: управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность по ст. 264.1 УК РФ.





Орловское Информбюро

10 марта 2020 года



