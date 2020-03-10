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В поселке Кромы в ДТП попал рейсовый автобус с пассажирами, следовавший в Железногорск


От автостанции райцентра маршрутка «Кромы-Железногорск» успела отъехать всего на пару километров. На одном из перекрестков в центре поселка наперерез автобусу выскочила «Нива». Водитель маршрутки столкновения избежать не сумел.
 
Как сообщили в ГИБДД, 9 марта в 19:20 79-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ 2121, при движении по ул. К. Маркса в поселке Кромы при повороте налево, не пропустил автомобиль «Мерседес-Бенц», двигавшийся во встречном направлении и допустил с ним столкновение. 
 
В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ с телесными повреждениями был доставлен в Кромскую ЦРБ. Но больше всего пострадала пассажирка переднего сиденья «Нивы» - супруга водителя. 
 
Как пояснил инспекторам 79-летний автомобилист, заметить автобус на «встречке» ему помешал туман. Полицейские такие доводы поставили под сомнение. Автобус в момент столкновения тоже изрядно тряхнуло, но, по словам шофера, значительных повреждений пассажиры не получили.
 
Поскольку травмы, полученные пассажиркой «Нивы», могут повлечь тяжкий вред здоровью, полицейские не исключают, что расследование ДТП продолжится в рамках уголовного дела. 
 
Поврежденный автобус сумел покинуть место происшествия на буксире, а вот разбитой «Ниве», которую и с дороги сдвинуть оказалось непросто, понадобился манипулятор.



Иван Суверин
10 марта 2020 года
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