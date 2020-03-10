В Свердловском районе Орловской области пьяный водитель ВАЗа сбил пешехода и скрылся

8 марта в 21:10 водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21102, двигался по автодороге Змиёвка – Глазуновка - Тросна и в районе 23 км допустил наезд на пешехода, двигавшегося во встречном направлении. В результате ДТП пешеход получил травмы, госпитализирован.



Водитель скрылся с места ДТП, впоследствии его нашли.Водитель управлял транспортным средством в состоянии опьянения.

За прошедшие выходные дни (7-9 марта) на территории Орловской области было зарегистрировано 39 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили телесные повреждения, 1 человек погиб.