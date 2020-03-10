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Стали известны подробности аварии на Карачевском шоссе

ДТП произошло накануне на границе Орла и Орловского района. На въезде в город со стороны Брянска столкнулись грузовик «Мерседес» и «Лада» 14-й модели.


В результате ДТП на Карачевском шоссе образовалась внушительная пробка. Встречный транспорт инспекторам пришлось поочередно пропускать даже не по одной из полос, а по одной из обочин, поскольку поврежденные автомобили перекрыли дорогу целиком. 
 
Последствия аварии для участников ДТП распределились согласно классу их машин. И если грузовой «Мерседес» из-за повреждений утратил ход, то злополучная «Лада» и вовсе превратилась в груду металлолома.
 
Молодого человека, находившегося за рулем легковушки, водитель грузовика и очевидцы ДТП сочли погибшим. Но медики скорой помощи обнаружили у пострадавшего признаки жизни. С тяжелыми ранениями, среди которых перелом основания черепа и открытая черепно-мозговая травма, он был доставлен в реанимацию живым. 
 
Водитель фуры рассказал, что успел прибегнуть к экстренному торможению, но избежать столкновения это не помогло. Причины ДТП так и остались для шофера грузовика загадкой.
 
Единственным элементом защиты в машине – ремнем безопасности – 22-летний водитель «Лады» пренебрег, что и предопределило характер повреждений. На тахометре «Лады» - 4 тысячи оборотов. Это значит, что двигатель работал в режиме перегрузки. В ходе расследования полицейским, по всей видимости, придется провести ряд экспертиз, включая автотехническую. 
 
По итогам первичного дознания у инспекторов сложилась такая картина ДТП: водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2114, следовал по Карачевскому шоссе и в р-не дома №112 А выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем «Мерседес-Бенц Акро» с полуприцепом. 
 
Позже стало известно, что водитель ВАЗа скончался в больнице.



Иван Суверин
10 марта 2020 года
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