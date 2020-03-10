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Сегодня стартует региональный очный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России»В конкурсе принимают участие 22 педагога – победители муниципальных этапов.
Сегодня состоится открытый урок. После участникам предстоит провести внеурочное занятие, выступить с публичной лекцией и показать мастер-класс. По итогам будет проведен круглый стол с участием руководителя Департамента образования Орловской области, во время которого жюри определит абсолютного победителя.
Торжественная церемония закрытия регионального этапа конкурса состоится в мае.
Конкурс «Учитель года» помогает открывать новые таланты и распространять лучшие образцы педагогического мастерства. За три десятилетия истории конкурса тысячи учителей смогли покорить новые горизонты в профессии, максимально реализовать себя, предложить и внедрить новые методики преподавания.
Вести-Орёл
10 марта 2020 года