Сегодня стартует региональный очный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» В конкурсе принимают участие 22 педагога – победители муниципальных этапов.





Сегодня состоится открытый урок. После участникам предстоит провести внеурочное занятие, выступить с публичной лекцией и показать мастер-класс. По итогам будет проведен круглый стол с участием руководителя Департамента образования Орловской области, во время которого жюри определит абсолютного победителя. Торжественная церемония закрытия регионального этапа конкурса состоится в мае. Конкурс «Учитель года» помогает открывать новые таланты и распространять лучшие образцы педагогического мастерства. За три десятилетия истории конкурса тысячи учителей смогли покорить новые горизонты в профессии, максимально реализовать себя, предложить и внедрить новые методики преподавания.





Вести-Орёл

10 марта 2020 года



