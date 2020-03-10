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Профессию автомеханика в Орле осваивают не только юноши

Как оказалось, юные орловчанки могут не только стоять у плиты и лихо управляться с пылесосом, но и найти и устранить неисправность в автомобиле, провести профилактику всех узлов и агрегатов. С девушкой-автомехаником Анастасией Смородиновой познакомилась наш корреспондент.


Настя - студентка первого курса Орловского техникума агротехнологии и транспорта, но уже сейчас она может легко заменить масло, прокачать тормоза или отрегулировать клапаны. Причем это совсем не мешает ей оставаться элегантной девушкой «на все сто» - с идеальным маникюром. 
 
Вместе с Настей профессию автомеханика постигают еще три девушки. У них, кстати, есть еще и общее хобби - из металла они делают изумительные поделки. Их набралось столько, что в учебном заведении организовали выставку. Преподаватели творчество не только всячески поощряют, но и принимают самое активное участие. Теперь это часть учебного процесса.
 
Николай Тарасов, мастер производственного обучения Орловского техникума агротехнологии и транспорта: «Здесь используются те же операции - резка, правка, гибка, клепка, сверление. И девочки выполняют это с желанием. И эти приемы пригодятся им, когда они будут работать на производстве».
 
Девчонки уверены, что их знания и умения будут востребованы не только на производстве, но и в личной жизни. Когда молодые парни узнают, какую профессию осваивают девушки, приходят в восторг - можно вместе в гараже ремонтировать автомобиль.



Оксана Гранн
10 марта 2020 года
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