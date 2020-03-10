Накануне в Орле сбили подростка-пешехода

9 марта в 20:45 минут 28-летний водитель, управляя автомобилем «Хонда-Цивик», следовал по Московскому шоссе и в районе дома №44 допустил наезд на пешехода - мальчика 2006 г.р., который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В 22:45 подросток обратился в травмпункт ДОКБ за медицинской помощью. Не госпитализирован.

За прошедшие выходные дни (7-9 марта) на территории Орловской области было зарегистрировано 39 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили телесные повреждения, 1 человек погиб.