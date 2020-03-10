В Орле подвели итоги ежегодного конкурса детского творчества

Конкурс был посвящен 30-летию МЧС. Тема: «Противопожарная безопасность и безопасность жизнедеятельности».

На суд жюри было представлено почти 450 работ - самые лучшие по результатам регионального этапа конкурса. Участников поделили на пять возрастных групп - от 5 до 18 лет. Конкурс предполагал три номинации: изобразительное искусство, декоративно-прикладное и техническое творчество. Были и спецпризы от детского жюри - их получили работы, которые больше всего понравились малышам, воспитанникам 79 детского сада № 79, подшефного МЧС.

Награждение победителей пройдет в первых числах апреля. Выставку работ можно увидеть до конца апреля в библиотеке имени Бунина.