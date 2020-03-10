В Шаховской колонии-поселении сыграли в КВН

Впервые в колонии-поселении №3 в КВН сыграли еще в 2018 году. Тогда решили провести воспитательную работу с заключенными оригинальным методом - организовав «Клуб веселых и находчивых». В этом году заключенные вновь вышли на сцену, чтобы продемонстрировать чувство юмора.

В 2018 году переходящий кубок «КиВиН» впервые остался в стенах исправительной колонии. Тогда его в честном бою выиграла команда колонии «Новые люди». В этом году они вновь в прежнем составе вышли на сцену. Им пришлось противостоять «Муму» - команде студентов социального факультета Опорного вуза.

Тема игры этого года: «Герои нашего времени». В игре заявлено четыре конкурса - приветствие, миниатюра, стенд-ап и пародия.

Шутки двух команд - разного порядка. Студенты использовали молодежный юмор, команда колонии шутила о жизни за решеткой и о желании начать новую жизнь.

Сергей Ларкин, старший инспектор отделения по воспитательной и социальной работе с осуждёнными УФСИН по Орловской области: «Почему играют в КВН в колонии № 3? Именно здесь содержатся положительные осужденные. И именно здесь имеются актеры».

В итоге переходящий КиВиН остался в колонии, но студенты намерены в следующем году взять реванш.