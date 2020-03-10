В Орловской области реализуется региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» Это часть одноимённого федерального проекта, вошедшего в нацпроект «Здравоохранение».





В 2019 году медики диагностировали онкозаболевания у 3700 орловцев. Почти в 2000 случаях заболевание было диагностировано на первой и второй стадиях. Это означает, что шансы на излечение высоки.



В рамках регионального проекта в прошлом году медучреждения области смогли закупить 40 единиц оборудования на общую сумму 217 миллионов рублей. Это магнитно-резонансные томографы, аппараты УЗИ и другая современная медтехника. Благодаря этому в 2019 году обследование смогли пройти больше 13 тысяч жителей Орловщины. В этом году работа продолжится, в том числе по приобретению нового оборудования.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В 2020 году мы должны ещё дальше продвинуться в этой работе. Областному онкологическому диспансеры выделено из федерального бюджета 350 миллионов рублей. Запланировано приобретение еще 24 единиц высокотехнологичного оборудования. Я думаю, технологическое изменение должно принципиально изменить качество оказания услуг и раннюю диагностику».





Антон Киселёв

10 марта 2020 года



