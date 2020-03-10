Письма с фронта, адресованные в Орел, нашлись в Москве Они попали в руки директора одной из московских школ. Наш корреспондент Всеволод Трифонов отправился в столицу, чтобы изучить корреспонденцию и начать поиски родственников.





Директор московской частной школы Татьяна Зверева купила 34 письма военных лет у коллекционеров всего за тысячу рублей. Оказалось, что это переписка одной семьи. Вместе со школьниками, изучавшими переписку, было решено найти потомков этих людей и вернуть им письма.

Татьяне Зверевой продавец рассказал, что эти письма и еще много вещей он купил у человека, а тот в свою очередь спас их от костра. Адрес отправки писем: город Орел, улица 1-я Посадская, 11. Частного дома на этом месте уже нет - еще в 2003 году там построили многоэтажку.



Письма сохранились практически в идеальном состоянии. Историки говорят: в оккупационном Орле сложно было достать тетрадный лист бумаги. А эти письма написаны чернилами, рисунки выполнены цветными карандашами.



Вячеслав Крутихин, учитель истории средней общеобразовательной школы «Феникс» г. Москвы: «Если мы говорим о детском рисунке, по прошествии почти 70 лет у него практически идеальная сохранность цвета, скорее всего, семья не бедствовала. И обращу внимание на конверты - конверты в то время были достаточно в большом дефиците, соответственно, семья была благополучная».

Сейчас уже понятно: семья Дутовых - главное звено. Андрей Гаврилович и Валентина Сергеевна, их дети Сережа, Игорь и маленькая Лена (она родилась во время войны). Девичья фамилия Валентины - Родионова. Весточки с фронта домой, в родной Орел, присылает и брат Валентины - Алексей, а еще брат Андрея Гавриловича - Митя.



Параллельно с разгадкой родословной по письмам московские школьники искали архивную информацию в интернете. Они выяснили, что Андрей Дутов награжден орденом Красной Звезды. Был ранен 27 августа 1944 года.



В письмах говорится не просто о бытовых и личных проблемах. Это настоящая история - семьи и страны. Наш долг - сохранить, передать и помнить. Журналистское расследование продолжается.





Всеволод Трифонов

10 марта 2020 года



