Сегодня в орловском театре «Русский стиль» состоится межвузовский круглый стол «Памяти Михаила Михайловича Бахтина»

Мероприятие приурочено к 45-й годовщине со дня смерти всемирно известного ученого и мыслителя. О том, как эту дату отмечают в Орле, рассказал Александр Титов - кандидат педагогических наук, профессор кафедры режиссуры и мастерства актера, руководитель научно-исследовательской лаборатории «Бахтинский методологический семинар», руководитель регионального отделения межрегиональной организации «Объединения православных ученых».



Александр Титов: «Седьмого марта была отслужена панихида в часовне на месте строительства храма в честь Георгия Победоносца. В связи с этим мне приходит главная, основополагающая, моя любимая мысль Бахтина: «У каждого смысла свой праздник возрождения».

Как отметил Александр Титов, межвузовский круглый стол посвящен памяти человека, имя которого известно всему научному миру. Событие знаменательно еще и тем, что это первое такого рода мероприятие, организованное научно-просветительским центром имени Михаила Бахтина, созданного в Орле в январе 2020 года. В числе ближайших задач центра – проведение большой конференции, посвященной 125-летию со дня рождения выдающегося мыслителя XX века.



В рамках сегодняшнего круглого стола будет заключене трехсторонний договор о сотрудничестве с нашим Орловским институтом культуры и Московским институтом художественного образования и культурологии. На повестке очень конкретные вопросы о работе это и продолжение строго научно-методологической работы бахтинского семинара, и лабораторный подход к практической реализации методологии Бахтина на базе театрального искусства, а просветительский аспект будет осуществляться в форме лектория «Бахтинский гений места» – «Genius loci». Это открытая платформа, где будут проходить лекции по искусству, науке, культуре, а также - свободные обсуждения спектаклей театра «Русский стиль» в рамках интерпретаций русской классической и современной драматургии и литературы.





Юрий Левин

10 марта 2020 года



