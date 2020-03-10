В Орле малыша ударило током Этим фактом заинтересовалась областная прокуратура





В местных СМИ появилась информация об ударе током малолетнего ребенка от оголённого столба электропередачи.



Как пишут в соцсетях, инцидент произошел на Металлургов у дома № 20, напротив магазина «Северное сияние». «На столбе освещения оголенные провода. Сегодня ребенка 3.9 года ударило током. Ребенок госпитализирован в областную больницу, сделать ЭКГ и сдать анализы».



В связи с этим прокуратурой Орловской области организована проверка.



Прокуратурой проверяется соблюдение законодательства при содержании объектов электросетевого хозяйства, по итогам будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы надлежащего содержания указанных объектов.



По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.



Результаты проверки поставлены прокурором Орловской области на контроль, сообщает сайт ведомства.





Орловское Информбюро

10 марта 2020 года



