В минувшие выходные специалисты орловского МЧС тушили пожары Строения горели в Бельдяжках, Судьбище, Горках и Орле. Один человек погиб.





Ночью 7 марта горел жилой дом в селе Бельдяжки Кромского района. В результате пожара дом выгорел изнутри на площади 80 квадратных метров, кровля сгорела и обрушилась. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



В ночь на 8 марта горела баня в селе Судбищи Новодеревеньковского района. В результате пожара выгорело помещение предбанника на площади девять квадратных метров. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



Утром 8 марта загорелся кирпичный домик в деревне Горки Хотынецкого района. В результате пожара прогорели деревянные полы на площади 15 квадратных метров, от термического воздействия пострадали предметы мебели и интерьера. В 08:05 было обнаружено тело мужчины 1960 года рождения. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.



За прошедшие выходные и праздничные дни пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 67 раз, из них – 41 выезд на ликвидацию пожаров, большая часть которых приходится на горение сухой травы, и 26 – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

10 марта 2020 года



