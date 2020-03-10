На Орловщине изъяли и уничтожили 35 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной

Как сообщили в МЧС, 7 марта спасатели-взрывники работали в Болховском районе. Возле села Кривцово были изъяты и уничтожены 32 взрывоопасных предмета – один артиллерийский снаряд калибра 152 мм, двенадцать минометных мин калибра 50 мм и восемь 82-мм минометных мин, семь гранат РГД-33, четыре гранаты Ф-1.



8 марта в Троснянском районе была обезврежена одна 82-мм минометная мина.



9 марта в Должанском районе был изъят и уничтожен снаряд калибра 122 мм.

В этот же день в Ливнах был обезврежен снаряд калибра 76 мм.





Орловское Информбюро

10 марта 2020 года



