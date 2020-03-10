В минувшие выходные орловцы лишились своих авто из-за пожара

Днем 9 марта возник пожар в гараже в ГСК «Энергетик-2» города Орла. В результате пожара гараж закопчен изнутри на площади 24 квадратных метра. Находившийся внутри автомобиль «ФАВ Вита» выгорел по всей площади.



10 марта в половине четвертого поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Раздольной в городе Орле. В результате пожара в автомобиле «Мерседес» термические повреждения получило лакокрасочное покрытие на капоте. Треснуло лобовое стекло.



Примерно в это же время поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Раздольной в городе Орле. В результате пожара в автомобиле «Шевроле Лачетти» выгорел моторный отсек, пострадало лакокрасочное покрытие капота и крыльев.



Причина пожаров и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.





Орловское Информбюро

10 марта 2020 года



