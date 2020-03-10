В Орле в праздники спасали животных

8 марта в 17:20 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение от жительницы дома на улице Раздольной города Орла с просьбой снять пушистого любимца с дерева. Спуститься вниз у кота не было никакой возможности. Самостоятельно снять его не получилось. Было принято решение направить автолестницу из 2-й пожарно-спасательной части. В итоге с помощью специальной техники пожарные аккуратно спустили с дерева кота и передали перепуганное животное хозяйке.



Чуть позже сотрудники поисково-спасательного отряда выезжали в район Александровского моста в городе Орле. Звонивший сообщил, что в реку Орлик упали две собаки. Одно животное смогло выбраться самостоятельно. Второй собаке потребовалась помощь спасателей. Два спасателя зашли в воду и достали оттуда испуганное животное.





Орловское Информбюро

10 марта 2020 года



