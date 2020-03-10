Сегодня Андрей Клычков провел дополнительный прием граждан по личным вопросам Участником встречи также стал и.о. зампреда правительства Орловской области по развитию инфраструктуры Денис Блохин.





В центре внимания была отмена ограничения количества поездок по единому социальному проездному билету. Напомним, соответствующее постановление глава региона подписал 4 марта. Согласно документу, с 1 апреля 2020 года отменяется ограничение количества поездок по единому социальному проездному билету. Его стоимость не изменится и составит 450 рублей в месяц.



Также обсуждались вопросы транспортного обслуживания горожан, поддержки льготных категорий граждан, благоустройства общественных территорий, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

10 марта 2020 года



