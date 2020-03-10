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Орловцу Илье Аксенову присвоено почетное звание «Заслуженный мастер спорта России»


Удостоверение и знак «Заслуженный мастер спорта России» Илье Аксенову вручил сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Как отметил глава региона, Илья Аксенов − талантливый представитель орловской школы легкой атлетики, мастер спорта международного класса. Он не раз завоевывал высшие награды и призовые места на Чемпионатах России и мира, участвовал в Сурдлимпийских играх. Особо удачным и богатым на достижения стал для нашего спортсмена прошлый год, когда Илья завоевал победу на Чемпионате Европы по легкой атлетике и блестяще выступил на Чемпионате мира.

Почетное звание «Заслуженный мастер спорта России» присвоено орловцу по совокупности спортивных побед в 2019 году, сообщает информационный портал Орловской области.


Орловское Информбюро
10 марта 2020 года
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