Орловцу Илье Аксенову присвоено почетное звание «Заслуженный мастер спорта России»

Удостоверение и знак «Заслуженный мастер спорта России» Илье Аксенову вручил сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков.



Как отметил глава региона, Илья Аксенов − талантливый представитель орловской школы легкой атлетики, мастер спорта международного класса. Он не раз завоевывал высшие награды и призовые места на Чемпионатах России и мира, участвовал в Сурдлимпийских играх. Особо удачным и богатым на достижения стал для нашего спортсмена прошлый год, когда Илья завоевал победу на Чемпионате Европы по легкой атлетике и блестяще выступил на Чемпионате мира.



Почетное звание «Заслуженный мастер спорта России» присвоено орловцу по совокупности спортивных побед в 2019 году, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

10 марта 2020 года



