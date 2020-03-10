Цветы – ветерану Волонтеры Победы поздравили с Международным женским днем ветерана Великой Отечественной войны Анастасию Федоровну Чуйкову.





В Международный женский день в Орле прошла акция #ВамЛюбимые. Как рассказал региональный руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Кирилл Ишков, 8 марта активисты поздравили девять ветеранов и жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Орле.

Одна из них – Анастасия Федоровна Чуйкова.



В 1941 году ей было 15 лет. Ее семья жила в поселке неподалеку от Курска. В 1942 году район оккупировали немцы, и комсомольцы решили создать подпольную группу, чтобы помогать разведчикам выполнять задания - собирать сведения, писать листовки. А чтобы передавать важную информацию, на чердаке дома родителей юной Насти установили рацию. До сих пор Анастасия Федоровна помнит, как испугалась, когда одного члена группы поймали.



Анастасия Чуйкова, ветеран Великой Отечественной войны: «Нужно было быстро свернуть их радиостанцию, которая была на чердаке моего дома, мы сумели спрятать, закопать в снег, и боялись, что его могут пытать, и он может нас выдать».

Но он не выдал, и поплатился за молчание жизнью.



Анастасия Федоровна, общаясь с нашей съемочной группой, рассказала, что предстоящее 9 мая она встретит в Москве и своими глазами увидит парад Победы. Лишь бы здоровье не подкачало.





Юлия Опанасюк

10 марта 2020 года



