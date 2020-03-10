В Орловской области бывшие несовершеннолетние узники концлагерей получат денежные выплаты к 75-летию Великой Победы

Соответствующий Указ подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков.



Единовременная денежная выплата в размере 5 тыс. рублей будет предоставлена в 2020 году бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.



Средства будут выделены из областного бюджета, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

10 марта 2020 года



